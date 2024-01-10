Fat Neil schlägt zurückJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 14: Fat Neil schlägt zurück
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Neil ist neu am College und wird vom ersten Tag an Opfer von Hänseleien. Aufgrund seiner Statur nennen ihn seine Kommilitonen bald nur noch "Fat Neil". Jeff und die anderen haben großes Mitleid mit Neil und beschließen, mit ihm sein Lieblingsspiel "Dungeons and Dragons" zu spielen. Pierce wird nicht zu der Partie eingeladen, weswegen er auf Rache sinnt und alles daran setzt, um das Spiel zu gewinnen.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
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