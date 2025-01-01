Community
Folge 15: Liverpool gegen Manchester
21 Min.Ab 12
Troy und Abed haben sich gleichzeitig in die Bibliothekarin Mariah verliebt. Um ihre Freundschaft nicht zu gefährden, gehen sie zusammen mit Mariah auf den Valentinstanz, wo sie sich für einen von ihnen entscheiden soll. Jeff wird von Professor Duncan zu einem Fußball-Fernsehabend genötigt, an dem viele ungebetene Gäste erscheinen. Derweil wird Pierce von dem kleinen Mann, den er nur sieht, wenn er eine Überdosis seiner Schmerztabletten schluckt, vor ein Ultimatum gestellt ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
