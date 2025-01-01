Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Pierce - Die Doku

ProSieben FUNStaffel 2Folge 16
Joyn Plus
Pierce - Die Doku

Pierce - Die DokuJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 16: Pierce - Die Doku

21 Min.Ab 12

Pierce möchte sich an der Gruppe rächen, da sie ihn - seiner Meinung nach - zu wenig respektiert. Also gibt er vor, im Sterben zu liegen und bittet Abed, einen Dokumentarfilm über diese letzte Phase seines Lebens zu drehen. Nach und nach empfängt er die Lerngruppenmitglieder an seinem Bett im Krankenhaus, um jedem etwas Persönliches von sich zu vermachen. Doch Pierces Psychospielchen gehen nicht auf ...

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen