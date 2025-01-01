Community
Folge 16: Pierce - Die Doku
21 Min.Ab 12
Pierce möchte sich an der Gruppe rächen, da sie ihn - seiner Meinung nach - zu wenig respektiert. Also gibt er vor, im Sterben zu liegen und bittet Abed, einen Dokumentarfilm über diese letzte Phase seines Lebens zu drehen. Nach und nach empfängt er die Lerngruppenmitglieder an seinem Bett im Krankenhaus, um jedem etwas Persönliches von sich zu vermachen. Doch Pierces Psychospielchen gehen nicht auf ...
