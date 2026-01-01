Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Wahlkampf für Anfänger

ProSieben FUNStaffel 2Folge 17
Joyn Plus
Wahlkampf für Anfänger

Wahlkampf für AnfängerJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 17: Wahlkampf für Anfänger

20 Min.Ab 12

In Greendale wird der Präsident der Studentenvertretung gewählt. Diverse Kandidaten stellen sich zur Wahl, unter anderem Pierce, Jeff und Annie. Zwischen Jeff und Annie entsteht ein regelrechter Krieg, der in einer sehr unschönen Racheaktion von Annie gipfelt. Da sich für den Tag der Wahl auch der Vizepräsident angekündigt hat, werden am College verschärfte Sicherheitskontrollen durchgeführt. Das kommt vor allem Spezialagentin Vohlers zugute, die ein Auge auf Abed geworfen hat.

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen