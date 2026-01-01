Community
Folge 17: Wahlkampf für Anfänger
20 Min.Ab 12
In Greendale wird der Präsident der Studentenvertretung gewählt. Diverse Kandidaten stellen sich zur Wahl, unter anderem Pierce, Jeff und Annie. Zwischen Jeff und Annie entsteht ein regelrechter Krieg, der in einer sehr unschönen Racheaktion von Annie gipfelt. Da sich für den Tag der Wahl auch der Vizepräsident angekündigt hat, werden am College verschärfte Sicherheitskontrollen durchgeführt. Das kommt vor allem Spezialagentin Vohlers zugute, die ein Auge auf Abed geworfen hat.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren