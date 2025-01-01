Community
Folge 19: Mein Essen mit Abed
20 Min.Ab 12
Abed hat Geburtstag und die Gruppe plant ihm zu Ehren eine Pulp Fiction-Party. Zu Jeffs Erstaunen bittet Abed ihn davor zu einem Gespräch unter vier Augen in ein teures Restaurant. Dort erzählt er ihm, sichtlich verändert, von seinem Engagement als Statist bei einer TV-Serie und einem Missgeschick, das ihm bei den Dreharbeiten zugestoßen ist. Er gesteht, dass ihn die Ereignisse am Set zum Umdenken bewogen haben. Jeff hat für Abeds Sinneswandel Verständnis - zunächst zumindest ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren