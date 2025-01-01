Community
Folge 2: Fünf Stunden Breakdance
21 Min.Ab 12
In Greendale findet eine Karikatur des Oktoberfestes statt. Höhepunkt ist ein Breakdance-Wettbewerb. Da Jeff mit Alan, einem befreundeten Anwalt, um die Häuser zieht, sieht Chang seine große Chance und lässt sich als siebter Teilnehmer für das Turnier eintragen. Annie findet heraus, dass es Alan war, der Jeff damals bei der Anwaltskammer verpfiffen hat. Die Freunde versuchen Beweise zu finden, um Jeff davon zu überzeugen, dass Alan ein schlechter Mensch ist.
