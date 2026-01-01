Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 22
Folge 22: Das Greendale-Baby

19 Min.Ab 12

Mitten in den Vorbereitungen zum Anthropologie-Test setzen bei Shirley die Wehen ein. Mit vereinten Kräften, und Britta als hervorragender Hebamme, bringen sie einen kleinen Jungen zur Welt, der definitiv Andres Sohn ist. Benannt wird er allerdings nach Chang, da dieser mit seinen abstrusen Geschichten Shirley über die schlimmsten Schmerzen hinweggeholfen hat. Begleitet wird der ganze Tag von einem Journalisten, der eigentlich über Dekan Pelton einen Artikel schreiben will.

