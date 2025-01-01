Für eine Handvoll PaintballsJetzt ohne Werbung streamen
Community
Folge 23: Für eine Handvoll Paintballs
21 Min.Ab 12
In Greendale findet ein Paintball-Event statt, gesponsert von Pistolen-Pattys Cowboy-Eiscreme. Der Letzte, der bei der Schießerei übrig bleibt, gewinnt 100.000 Dollar. Verständlich, dass sich jeder als Einzelkämpfer durchschlägt und den anderen misstraut. Hinzu kommt, dass der mysteriöse Black Rider unterwegs ist, um sich den Preis zu sichern. Pierce, den eigentlich schon niemand mehr dabeihaben wollte, will alle zusammen zum Sieg führen und die Gruppe lässt sich darauf ein ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren