Greendale, wir haben ein ProblemJetzt ohne Werbung streamen
Community
Folge 4: Greendale, wir haben ein Problem
21 Min.Ab 12
Das Greendale Community College konkurriert mit dem City College um den ersten simulierten Flug ins Weltall. Zu diesem Zweck organisiert Studienleiter Pelton einen alten, ausrangierten Raumsimulator. Die Gruppe soll ihn putzen und auf Vordermann bringen. Doch Annie, die unbedingt aufs City College wechseln möchte, hat einen fiesen Plan ausgeheckt, um ihrem neuen College den Sieg zu sichern. Jeff und seine Kommilitonen ahnen nichts ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren