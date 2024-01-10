Der Club der HundertjährigenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 5: Der Club der Hundertjährigen
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Abed soll für Shirleys Kirche einen Internet-Werbeclip über Jesus produzieren. Doch so ganz scheint er seinen Auftrag nicht verstanden zu haben und schießt weit übers Ziel hinaus. Währenddessen gibt Pierce alles, um in die Clique der Hundertjährigen aufgenommen zu werden. Doch auch seine Bemühungen ufern ein wenig aus und bringen heilloses Chaos in den Rentnerclan. Studienleiter Pelton kämpft derweil mal wieder gegen alles und jeden.
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH & © Season 2: Videorechte: Sony Pictures Ent., Bildrechte: Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.
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