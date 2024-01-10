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Der Club der Hundertjährigen

ProSieben FUNStaffel 2Folge 5vom 10.01.2024
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Folge 5: Der Club der Hundertjährigen

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Abed soll für Shirleys Kirche einen Internet-Werbeclip über Jesus produzieren. Doch so ganz scheint er seinen Auftrag nicht verstanden zu haben und schießt weit übers Ziel hinaus. Währenddessen gibt Pierce alles, um in die Clique der Hundertjährigen aufgenommen zu werden. Doch auch seine Bemühungen ufern ein wenig aus und bringen heilloses Chaos in den Rentnerclan. Studienleiter Pelton kämpft derweil mal wieder gegen alles und jeden.

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