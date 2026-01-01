Community
Folge 6: Zombie-Alarm!
21 Min.Ab 12
Im Greendale Community College findet eine riesige Halloween-Party statt. Studienleiter Pelton überrascht seine Schäfchen mit Tacofleisch, das er in einem Geschäft für Militärbedarf gekauft hat. Einige Studenten essen das Fleisch und infizieren sich mit einem Virus, der sich schlagartig unter den Gästen verbreitet. In der Annahme, die Seuche nicht überleben zu können, verstecken sich Chang und Shirley vor den Infizierten. Dabei kommen sie sich ungewöhnlich nah ...
