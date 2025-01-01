Community
Folge 7: Das Flüstern der Welt
21 Min.Ab 12
Jeff und Troy entdecken auf dem Campus ein geheimes Trampolin. Der Gärtner Joshua erklärt ihnen seine "Philosophie des richtigen Springens" und die beiden werden immer relaxter. Währenddessen besuchen Britta, Shirley und Annie eine Vorlesung über Frauenfragen und werden von Meghan und ihren biestigen Freundinnen von ihren Plätzen verjagt. Abed hilft den Mädels, indem er die anderen wüst beschimpft. Britta, Shirley und Annie sind begeistert. Doch die Situation spitzt sich zu ...
