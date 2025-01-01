Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 9
Folge 9: Professor Professorson

21 Min.Ab 12

Jeff ist zu faul zum Lernen und erfindet prompt einen Kurs, um sich einen Schein zu erschleichen. Dekan Pelton wittert den Betrug und will mehr erfahren über den ominösen Professor Professorson, der angeblich an der Abendschule einen Kurs zum Thema Verschwörung abhält. Eine große Inszenierung beginnt, die Wahn und Wirklichkeit immer mehr verschwimmen lässt. Abed und Troy haben in der Zwischenzeit angefangen, eine Kissenburg zu bauen - mit ungeahnten Folgen ...

