Der letzte erste Collegetag

Folge 1: Der letzte erste Collegetag

21 Min.Ab 6

Der Sommer ist vorbei, und die Lerngruppe trifft sich wieder am College, um ihr viertes Jahr und damit die Abschlussklasse zu absolvieren. Britta muss Abed helfen, der von regelrechten Angstzuständen geplagt wird, bei dem Gedanken, dass nach dem Abschluss die Lerngruppe auseinandergehen wird. Jeff ist extrem fokussiert auf seine finalen Prüfungen, doch dann gibt es Probleme mit seiner Anmeldung für den Geschichtskurs ...

