Folge 10: Knotenkunde
21 Min.Ab 6
Jeff organisiert liebevoll eine große Weihnachtsparty für seine Freunde. Annie beschließt im Alleingang, Professor Cornwallis einzuladen. Im Laufe des Abends stellt sich heraus, dass dieser die Geschichtsarbeit der Gruppe mit einer schlechten Note bewertet hat. Die Stimmung sinkt im Nu, denn die Freunde wollen die Bewertung nicht akzeptieren. Da der Professor nicht mit sich reden lässt, müssen sie sich etwas einfallen lassen ...
