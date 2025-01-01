Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 4Folge 11
Folge 11: Freaky Friday

21 Min.Ab 6

Annie und Shirley erfahren, dass Leonard gerade die höchsten Chancen hat, die Abschiedsrede zu halten. Grund genug, sich etwas einfallen zu lassen, um ihn von seiner Position abzusägen. Unterdessen unterhalten sich Troy und Abed begeistert über ihren Lieblingsfilm "Freaky Friday", der von Körpertausch handelt. Als sie eine Szene daraus nachstellen, passiert etwas Unerwartetes, das ganz Greendale auf den Kopf stellt.

ProSieben FUN
