Community
Folge 11: Freaky Friday
21 Min.Ab 6
Annie und Shirley erfahren, dass Leonard gerade die höchsten Chancen hat, die Abschiedsrede zu halten. Grund genug, sich etwas einfallen zu lassen, um ihn von seiner Position abzusägen. Unterdessen unterhalten sich Troy und Abed begeistert über ihren Lieblingsfilm "Freaky Friday", der von Körpertausch handelt. Als sie eine Szene daraus nachstellen, passiert etwas Unerwartetes, das ganz Greendale auf den Kopf stellt.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren