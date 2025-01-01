Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 12
Folge 12: Superhelden

21 Min.Ab 6

Obwohl sich die Gruppe nun auf ihre Abschlussprüfungen konzentrieren sollte, lenkt Abed seine Freunde mit einer skurrilen, aber interessanten Theorie vom Lernen ab. Er glaubt, dass eine Verkettung von zufälligen Ereignissen jeden Einzelnen nach Greendale geführt hat. Dank seiner detaillierten Schilderung vergangener Ereignisse macht Shirley eine Entdeckung: Eine Person aus Abeds Erzählung ist verantwortlich für das Fremdgehen ihres Mannes ...

