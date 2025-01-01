Community
Folge 12: Superhelden
21 Min.Ab 6
Obwohl sich die Gruppe nun auf ihre Abschlussprüfungen konzentrieren sollte, lenkt Abed seine Freunde mit einer skurrilen, aber interessanten Theorie vom Lernen ab. Er glaubt, dass eine Verkettung von zufälligen Ereignissen jeden Einzelnen nach Greendale geführt hat. Dank seiner detaillierten Schilderung vergangener Ereignisse macht Shirley eine Entdeckung: Eine Person aus Abeds Erzählung ist verantwortlich für das Fremdgehen ihres Mannes ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
