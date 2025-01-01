Community
Folge 2: Der Panikraum
21 Min.Ab 6
Eigentlich ist die Lerngruppe auf dem Weg zu einer Halloween-Party, doch als sie kurz bei Pierces Villa Halt machen, finden sie heraus, dass er sich versehentlich in seinem Panik-Raum eingesperrt hat. Während Pierce in seinem Gefängnis schmachtet, suchen die Freunde im ganzen Haus nach dem Buch, in dem der Code für die verschlossene Sicherheitstür vermerkt ist. Auf der Suche finden sie einige interessante Geheimnisse heraus ...
