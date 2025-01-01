Community
Folge 3: Verneigt euch vor Thoraxis!
21 Min.
Troy und Abed brauchen dringend die Unterstützung der Lerngruppe. Kurzerhand reist die gesamte Truppe zur InspecTiCon. Dort kommt es zu Problemen, als die Lerngruppe Abeds Brieffreund Toby Davies kennenlernt ... Annie verlässt indessen die Convention, um den Wellness-Bereich des Hotels zu genießen, und Jeff genehmigt sich einen Drink in der Hotelbar. Dort lernt er eine gewisse Lauren kennen.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren