Ausbruchpläne

ProSieven FUN Staffel 4 Folge 5
Ausbruchpläne

Folge 5: Ausbruchpläne

21 Min.

Thanksgiving steht vor der Tür. Shirley hat die gesamte Lerngruppe eingeladen, den Feiertag bei ihr zu verbringen. Das Essen gestaltet sich jedoch als sehr merkwürdig, sodass die Gäste ihre sofortige Flucht planen - sehr zu Shirleys Missfallen. Jeff nutzt indessen den freien Tag, um zum Haus seines Vaters William zu fahren. Wie wird das Wiedersehen nach so vielen Jahren aussehen?

