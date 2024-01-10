Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Changnesie: Die Dokumentation

ProSieben FUNStaffel 4Folge 6vom 10.01.2024
Joyn Plus
Changnesie: Die Dokumentation

Changnesie: Die DokumentationJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 6: Changnesie: Die Dokumentation

21 Min.Folge vom 10.01.2024

Chang leidet immer noch unter Gedächtnisverlust. Woran das liegen könnte, bleibt weiterhin ein Rätsel. Schließlich bittet Dekan Pelton die Lerngruppe, bei weiteren medizinischen Untersuchungen zu helfen. Abed lässt dabei die Kamera laufen und filmt das Vorhaben für eine Dokumentation. Wenig später wird Jeff klar, dass mehr hinter Changs Amnesie steckt ...

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen