Changnesie: Die Dokumentation
Folge 6: Changnesie: Die Dokumentation
21 Min.Folge vom 10.01.2024
Chang leidet immer noch unter Gedächtnisverlust. Woran das liegen könnte, bleibt weiterhin ein Rätsel. Schließlich bittet Dekan Pelton die Lerngruppe, bei weiteren medizinischen Untersuchungen zu helfen. Abed lässt dabei die Kamera laufen und filmt das Vorhaben für eine Dokumentation. Wenig später wird Jeff klar, dass mehr hinter Changs Amnesie steckt ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Videorechte: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, Bildrechte: Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.
