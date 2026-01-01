Community
Folge 7: Archie der Wal
21 Min.
Dekan Pelton hat ein Auge auf einen reichen Studenten geworfen, den er gern für das Greendale Community College anwerben möchte. Er verlangt von Jeff, Britta und Annie, ihm dabei zu helfen, ihn anzulocken. Als Pierce das herausfindet, ist er völlig außer sich und versucht zu intervenieren. Troy und Shirley haben einen neuen Sportkurs belegt. Shirley schlägt sich recht wacker, während Troy sich schwertut. Das verursacht natürlich schlechte Laune ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren