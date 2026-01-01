Zum Inhalt springenBarrierefrei
Archie der Wal

ProSieben FUN Staffel 4 Folge 7
Archie der Wal

Folge 7: Archie der Wal

21 Min.

Dekan Pelton hat ein Auge auf einen reichen Studenten geworfen, den er gern für das Greendale Community College anwerben möchte. Er verlangt von Jeff, Britta und Annie, ihm dabei zu helfen, ihn anzulocken. Als Pierce das herausfindet, ist er völlig außer sich und versucht zu intervenieren. Troy und Shirley haben einen neuen Sportkurs belegt. Shirley schlägt sich recht wacker, während Troy sich schwertut. Das verursacht natürlich schlechte Laune ...

