Puppentherapie

ProSieben FUN Staffel 4 Folge 9
Puppentherapie

Folge 9: Puppentherapie

20 Min. Ab 6

Um der Langeweile zu entfliehen, macht Jeff seinen Freunden den Vorschlag, sich auf eine abenteuerliche Reise in einem Heißluftballon zu begeben. Als der Ballon an Höhe verliert, gelingt es Jeff, die Truppe sanft zu Boden zu bringen. Sie landen mitten im Nirgendwo, genießen ihre neu gewonnene Freiheit und beschließen gemeinsam halluzinogene Beeren zu essen, nach deren Verzehr man nur die Wahrheit sprechen kann. Es folgt ein Geständnis nach dem anderen ...

ProSieben FUN
