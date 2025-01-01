Community
Folge 1: Zurück nach Greendale
21 Min.
Die Kanzlei von Jeff Winger leidet unter einem finanziellen Tief, das Jeff mit Hilfe eines Nebenjobs versucht wieder aufzufüllen. Der Auftrag: das Greendale Collage auf Schadensersatz verklagen. Als er versucht Beweise zu sammeln, stellt er jedoch fest, dass Studienleiter Pelton alle Akten vernichtet hat und der Job somit geplatzt ist. Kann Jeff das Blatt doch noch wenden?
