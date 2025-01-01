Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 5Folge 10
Folge 10: Väter und Söhne

21 Min.Ab 6

Professor Hickey macht seinen Sohn Hank dafür verantwortlich, dass er nicht auf die Geburtstagsparty seines Enkels eingeladen ist. Außerdem nervt ihn, dass sein Sohn den ganzen Tag "Dungeons & Dragons" spielt. Doch das ist die Idee: Ein "Dungeons & Dragons"-Spiel soll die Situation klären. Der Kampf zwischen Vater und Sohn beginnt ...

