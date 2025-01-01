Community
Folge 10: Väter und Söhne
21 Min.Ab 6
Professor Hickey macht seinen Sohn Hank dafür verantwortlich, dass er nicht auf die Geburtstagsparty seines Enkels eingeladen ist. Außerdem nervt ihn, dass sein Sohn den ganzen Tag "Dungeons & Dragons" spielt. Doch das ist die Idee: Ein "Dungeons & Dragons"-Spiel soll die Situation klären. Der Kampf zwischen Vater und Sohn beginnt ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren