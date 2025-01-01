Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Einführung ins Lehren!

ProSieben FUNStaffel 5Folge 2
Joyn Plus
Einführung ins Lehren!

Einführung ins Lehren!Jetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 2: Einführung ins Lehren!

21 Min.

Jeffs erste Unterrichtsstunde als Dozent am Greendale Collage läuft nicht besonders gut. Er kann keine Beziehung zu seinen Studenten aufbauen und schenkt seinem Job keine Achtung. Annie bemerkt, dass er keinen guten Einstieg in das Unileben gefunden hat, und versucht ihm zu helfen, indem sie sich in seinen Unterricht setzt. Geht das wirklich gut?

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen