Community
Folge 2: Einführung ins Lehren!
21 Min.
Jeffs erste Unterrichtsstunde als Dozent am Greendale Collage läuft nicht besonders gut. Er kann keine Beziehung zu seinen Studenten aufbauen und schenkt seinem Job keine Achtung. Annie bemerkt, dass er keinen guten Einstieg in das Unileben gefunden hat, und versucht ihm zu helfen, indem sie sich in seinen Unterricht setzt. Geht das wirklich gut?
