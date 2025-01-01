Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Grundkurs Gesäßfalten-Münzkunde

ProSieben FUNStaffel 5Folge 3
Joyn Plus
Grundkurs Gesäßfalten-Münzkunde

Grundkurs Gesäßfalten-MünzkundeJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 3: Grundkurs Gesäßfalten-Münzkunde

20 Min.

Nach einem Jahr ohne Vorfälle, herrscht wieder Panik am Collage: Der Arschritzen- Gangster hat wieder zugeschlagen. Jeff soll ihn zusammen mit der Lerngruppe schnappen. Als sie ihm nach und nach auf die Spur kommen, stellt sich plötzlich ein Student freiwillig. Der Fall wird von Pelton geschlossen. Doch Jeff spürt, dass da was nicht stimmt ...

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen