Folge 3: Grundkurs Gesäßfalten-Münzkunde
20 Min.
Nach einem Jahr ohne Vorfälle, herrscht wieder Panik am Collage: Der Arschritzen- Gangster hat wieder zugeschlagen. Jeff soll ihn zusammen mit der Lerngruppe schnappen. Als sie ihm nach und nach auf die Spur kommen, stellt sich plötzlich ein Student freiwillig. Der Fall wird von Pelton geschlossen. Doch Jeff spürt, dass da was nicht stimmt ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
