Kork-basierte Netzwerktechnik

ProSieben FUN Staffel 5 Folge 6
Kork-basierte Netzwerktechnik

Folge 6: Kork-basierte Netzwerktechnik

21 Min.

Die heruntergefallene Pinnwand in der Cafeteria soll wieder angebracht werden. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn Korruption und eigennützige Deals stellen sich Professor Hickey und Annie in den Weg. Unterdessen wird ein Raum für die Zwischenprüfungs-Feier mit dem Motto "Bärenstark in die Zwischenprüfung" über und über mit Bären dekoriert. Dumm nur, dass es genau an diesem Morgen einen Bärenangriff auf einen Kindergeburtstag gab ...

ProSieben FUN
