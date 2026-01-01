Verräterisches Schwarmbewusstsein!Jetzt ohne Werbung streamen
Community
Folge 7: Verräterisches Schwarmbewusstsein!
21 Min.
Um Britta rumzukriegen, bittet Prof. Duncan Jeff um Hilfe. Nach einem Zwischenfall auf einer Benefizgala scheint sein Plan aufzugehen. Britta lässt sich von Duncan nach Hause fahren. Doch er verliert das Interesse an Britta und fährt zurück auf die Party, um mit Jeff einen schönen Abend zu verbringen. Indes hat sich Abed ein "Kickpuncher"-Kostüm für die Kinopremiere angezogen. Als er damit aber Hickeys Unterlagen zerstört, kettet ihn dieser mitsamt dem Kostüm an einen Schrank.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren