ProSieben FUNStaffel 5Folge 8
Folge 8: App-Entwicklung und Katzenpunkte

21 Min.Ab 6

Eine neue Social-Network-App verbreitet Aufruhr in Greendale. Die App ermöglicht es jedem, jeden zu bewerten. Natürlich entsteht schon bald eine Klassengesellschaft. Jeff und Britta beschließen, sie zu unterwandern und die davon ausgehende Manipulation aufzudecken. Doch Jeff schleicht sich an die Spitze der "besseren Klasse" während Britta die Revolution anführt ...

