Community
Folge 6: Hundsgemeine E-Mails
27 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12
Die Computer am Campus fallen einem Hacker zum Opfer. Dieser droht der Studiengruppe, deren E-Mails zu veröffentlichen, sollten diese den Auftritt eines rassistischen Comedians nicht zu verhindern wissen.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, Bildrechte: Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren