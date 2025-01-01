Morcelmania - unterwegs im AuwaldJetzt kostenlos streamen
Cook out - draußen auf'kocht!
Folge 12: Morcelmania - unterwegs im Auwald
26 Min.Ab 12
Cook Out: Das Frühjahr hält Einzug ins Land. Mit ihm erwachen die Auwälder zu neuem Leben. Gerade jetzt gibt es eine Reihe ganz besonders schmackhafter Pilze zu finden, die Morcheln. Egal ob Speisemorchel, Käppchenmorchel oder die Glatte Fingerhutverpel, sie gehören alle zur Familie der Schlauchpilze und gelten als besonders delikat und selten. Auf unserem Streifzug durch die Auenlandschaft finden wir absolutes Pilzglück und Kochen ein einmaliges Lammkarree auf Morchelrahm mit Bärlauchrisotto.
Genre:Kochen, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2023
Copyrights:© Cook Out