Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
In „Copa Pelé – Legenden mit Schmäh“ trifft JOYN - Sport Moderator Mario Hochgerner auf Persönlichkeiten des österreichischen Fußballs. Offen, unterhaltsam und mit dem Blick hinter die Kulissen sprechen ehemalige Nationalspieler über ihre Karrieren, unvergessliche Momente und den Fußball von gestern und heute.
Genre:Sport, Talk
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4