Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Coppers
Folge 1: Späte Rache
50 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der freie Journalist Arnold Caestecker wird tot auf einem abgelegenen Gelände gefunden. Die Spuren am Tatort geben Rätsel auf: Der 43-Jährige wurde mit einer Plastiktüte erstickt und eine Spielzeugpuppe neben seiner Leiche platziert. Lieses Ermittlungen mit ihrem Team decken auf, dass Caestecker am nächsten Tag einen Termin mit einem gewissen C.M. gehabt hätte. Steckt hinter diesen Initialen der Mörder? Das Opfer hatte kurz vor seinem Tod an einem Artikel über die Fleischindustrie gearbeitet. Musste er sterben, weil er kurz davor war, ein kriminelles Netzwerk aufzudecken? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
