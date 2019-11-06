Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Tödliche HilfeJetzt ohne Werbung streamen
Coppers
Folge 10: Tödliche Hilfe
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Liese Meerhout rätselt noch immer, wer ihr die mysteriösen Drohungen per E-Mail schickt. Doch ein Anruf von Michel kündigt den nächsten Mordfall an. Ein junger Mann, Arno Deferme, wird tot aus der Schelde gezogen. Schwere Kopfverletzungen deuten auf einen Mord hin. Laut seiner Freundin Maaike Pittomvils ging Arno oft nachts spazieren, weil er gerne in der Natur war. Er arbeitete bei Eco-Duro, einer Hilfsorganisation mit Sitz in Afrika. Laurent findet in den E-Mails auf Arnos Laptop eine Verabredung mit dem Zollbeamten Jos Devolder. Hat Arno etwa Waren aus Afrika nach Antwerpen geschmuggelt? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
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Coppers
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Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG