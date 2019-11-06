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Coppers

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
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Tödliche Hilfe

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Coppers

Folge 10: Tödliche Hilfe

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Liese Meerhout rätselt noch immer, wer ihr die mysteriösen Drohungen per E-Mail schickt. Doch ein Anruf von Michel kündigt den nächsten Mordfall an. Ein junger Mann, Arno Deferme, wird tot aus der Schelde gezogen. Schwere Kopfverletzungen deuten auf einen Mord hin. Laut seiner Freundin Maaike Pittomvils ging Arno oft nachts spazieren, weil er gerne in der Natur war. Er arbeitete bei Eco-Duro, einer Hilfsorganisation mit Sitz in Afrika. Laurent findet in den E-Mails auf Arnos Laptop eine Verabredung mit dem Zollbeamten Jos Devolder. Hat Arno etwa Waren aus Afrika nach Antwerpen geschmuggelt? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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