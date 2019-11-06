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Coppers

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
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Ein hoffnungsloser Fall

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Coppers

Folge 11: Ein hoffnungsloser Fall

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein neuer Fall fordert das Team um Liese Meerhout. Die Leiche der Drogenabhängigen Kathy Debaere wird gefunden. Sie starb an einer Überdosis Heroin. Doch schnell wird klar, dass sie sich die Drogen nicht selbst gespritzt haben kann. Jemand hat nachgeholfen. Während der Ermittlungen konzentriert sich Liese auf das Verschwinden von Kathys Kind, der kleinen Lita. Wo ist sie? Wurde sie entführt? Kathys Freund, Dennis De Laat, kann keine Auskunft über Lita geben. Er macht sich aber verdächtig, weil er bereits bei der ersten Aussage lügt und behauptet, er wäre nicht bei Kathy gewesen. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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