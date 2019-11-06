Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Die verlorene TochterJetzt ohne Werbung streamen
Coppers
Folge 12: Die verlorene Tochter
51 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Differenzen zwischen Liese und Fabian scheinen unüberwindbar. Bevor Liese aber länger darüber nachdenken kann, ereilt sie eine Nachricht von Michel: Die 16 Jahre alte Schülerin Isaura Nackaerts wurde tot aufgefunden. Aufgehängt an einem Baum. Isauras Mutter erzählt den Ermittlern, dass ihre Tochter sehr unter dem Tod ihres Vaters gelitten habe. Dieser sei bei einem Autounfall gestorben, für den Isaura sich selbst die Schuld gegeben habe. Zudem habe ihr jetziger Ehemann, Dieter de Mey, Isaura immer wieder allein im Wald gefunden. Dort soll sie sich oft selbst verletzt haben. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Coppers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG