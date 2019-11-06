Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Coppers
Folge 13: Endspiel
Ab 12
Die Leiterin der Antwerpener Mordkommission Liese Meerhout klärt mit ihren Kollegen Michel Masson, Laurent Vandenbergh und Sofie Jacobs komplexe Kapitalverbrechen auf. Der aufstrebende Parlamentarier Yannick Verheeke wird auf einem Parkplatz erstochen. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus,dass der Parkplatz ein Treffpunkt für Homosexuelle ist. Der Fernfahrer Stan Moortgat wird auf frischer Tat ertappt. Es scheint, als wäre der Mord innerhalb weniger Stunden aufgeklärt. Doch dann stellt sich heraus, dass ein Mitarbeiter von Verheeke in seinem Auto gesehen wurde. Leo Dietvorst gibt zu, dass er an dem Abend mit Yannick Verheeke unterwegs war. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
