Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Coppers

Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Joyn Plus
Endspiel

EndspielJetzt ohne Werbung streamen

Coppers

Folge 13: Endspiel

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Leiterin der Antwerpener Mordkommission Liese Meerhout klärt mit ihren Kollegen Michel Masson, Laurent Vandenbergh und Sofie Jacobs komplexe Kapitalverbrechen auf. Der aufstrebende Parlamentarier Yannick Verheeke wird auf einem Parkplatz erstochen. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus,dass der Parkplatz ein Treffpunkt für Homosexuelle ist. Der Fernfahrer Stan Moortgat wird auf frischer Tat ertappt. Es scheint, als wäre der Mord innerhalb weniger Stunden aufgeklärt. Doch dann stellt sich heraus, dass ein Mitarbeiter von Verheeke in seinem Auto gesehen wurde. Leo Dietvorst gibt zu, dass er an dem Abend mit Yannick Verheeke unterwegs war. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

Alle Staffeln im Überblick

Coppers

Coppers

Alle 1 Staffeln und Folgen