Coppers

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Die Tote im Stall

Coppers

Folge 2: Die Tote im Stall

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Am frühen Morgen macht der Stallknecht Lauryssen eine grausame Entdeckung: In der Box des Deckhengsts Marius liegt die massakrierte Leiche der Chinesin Viviane Chen. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, ist nach der Autopsie mit Gewissheit Mord. Die Frau wurde getötet und danach mit Stutenurin besprüht. Der Täter konnte so sicher sein, dass der Deckhengst auf der Leiche herumtrampeln würde. Aber wer hatte ein Motiv, die Restaurantbesitzerin zu töten und das Fachwissen, den Mord auf diese Weise zu tarnen?  Liese Meerhouts Ermittlungen konzentrieren sich zunächst auf den Stallknecht Lauryssen und den zuständigen Tierarzt Pascal Beyens. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

