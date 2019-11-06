Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Trügerischer ScheinJetzt ohne Werbung streamen
Coppers
Folge 3: Trügerischer Schein
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der 52-jährige Luc Delanghe wurde in dem Appartement seiner Freundin Andrea Nys ermordet. Liese Meerhout und ihr Team können am Tatort einen Raubmord ausschließen. Das Opfer wurde zuerst brutal gefoltert und dann getötet. Für die Antwerpener Mordkommission stellt sich die Frage, weshalb der völlig unbescholtene Beamte bei der Rentenkasse Opfer eines solchen Gewaltverbrechens wurde. Auch die Freundin des Opfers ist ratlos. Sie beschreibt ihn, wie auch seine Kollegen als ruhigen korrekten Menschen. Doch Liese und ihr Team kommen einem Geheimnis des Opfers auf die Spur, das den so unscheinbaren Mann in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
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Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG