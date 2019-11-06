Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Verhängnisvolle FreundschaftJetzt ohne Werbung streamen
Coppers
Folge 4: Verhängnisvolle Freundschaft
50 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Gruppe Wanderer entdeckt im Wald die Leiche eines Mannes. Der Täter hat dem Opfer eine gelbe Schwertlilie in die Hände gelegt. Aber wer hatte ein Motiv, den geschiedenen Auto-Mechaniker zu töten? Die Symbolik am Tatort lässt das Team um Liese Meerhout eine Beziehungstat vermuten. Während der laufenden Ermittlungen wird ein weiteres Opfer gefunden. Die Leiche des erschossenen René Molenveld, abgelegt an der Fundstelle des ersten Opfers. Welche mysteriöse Botschaft will der Täter übermitteln? Lieses Vorgesetzter Frank Torfs informiert das Team, dass Molenveld Oberst bei der NATO war, der Belgiens Einsatz in Afghanistan koordiniert hat. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Coppers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG