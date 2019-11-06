Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Coppers
Folge 5: Die geschminkte Tote
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach der ersten Nacht mit dem neuen Pathologen Fabian Steppe macht Liese Meerhout eine Entdeckung: Die auszubildende Krankenschwester Tania De Meulder wird tot im Krankenhaus aufgefunden, und nach ersten Ermittlungen steht Fabian unter Mordverdacht. Trotz etlicher Unstimmigkeiten glaubt Liese Fabians Unschuldsbeteuerungen und beginnt im Umfeld der Toten zu ermitteln. Zwei Todesfälle in der Klinik innerhalb der vergangenen Wochen haben Tania emotional mitgenommen. Mysteriös erscheint auch, dass die Auszubildende kurz vor ihrer Ermordung zwei Mal den Klinikdirektor Dr. Cremer kontaktierte, der jedoch ein wasserfestes Alibi hat. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
