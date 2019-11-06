Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Coppers
Folge 6: Blutige Diamanten
Folge 6: Blutige Diamanten
Frühmorgens wird die Leiche von Rebecca De Laet im Swimming-Pool eines Hotels gefunden. Die 34-jährige Diamantenhändlerin trägt nur einen Bademantel und im Pool-Bereich wurden weder Kleidung noch Zimmerkarte gefunden. Für Lieses Team steht fest, dass die Frau an einem anderen Ort getötet und dann zum Pool gebracht wurde. Doch wie und wer hat das, ohne gesehen zu werden, in einem ausgebuchten Hotel geschafft? Einen Tag vor ihrer Ermordung meldete Rebecca De Laet bei der Versicherung einen Diamantendiebstahl im Wert von etwa zweihunderttausend Euro. Ist der Dieb, der die Rohdiamanten aus dem Hotelsafe entwenden konnte, auch Rebeccas Mörder? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
