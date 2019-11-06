Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Coppers
Folge 7: Quälendes Geheimnis
46 Min. Ab 12
Nach seinem Krankenhausaufenthalt versucht Liese ihrem Vater mehr Zeit zu widmen. Doch ihre volle Aufmerksamkeit wird gefordert, als die Leiche des ermordeten Philosophieprofessors Verlinden in einer Kneipe gefunden wird. Die junge Aushilfe Lore hat den Toten gefunden und steht unter Schock. Offensichtlich war Jan Verlinden Stammgast und hatte immer wieder sehr hübsche, sehr junge Studentinnen als Begleitung. Aber hatte der als Weiberheld geltende Professor auch ein Drogenproblem, auf das Spuren am Tatort deuten? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
