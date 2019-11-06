Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Mord im HotelJetzt ohne Werbung streamen
Coppers
Folge 8: Mord im Hotel
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Während Liese versucht, mehr über das mysteriöse Verschwinden ihrer Freundin Baina herauszufinden, erreicht sie die Nachricht vom Mord an Senator Serge Bultinck. Offenbar sollte es so aussehen, als sei der Politiker bei einem Sexspiel im "Club Paradisio" erstickt. Eine erste Spur führt zum "Club X", dessen Besitzer Luc Prinsen behauptet jedoch, das Opfer noch nie gesehen zu haben. Die weiteren Ermittlungen decken Korruptionsvorwürfe gegen Bultinck auf. Seine Parteimitglieder berichten, sein Amt habe erst vor Kurzem dem Bauunternehmen Donville einen Auftrag erteilt, wodurch die Firma dem drohenden Konkurs entgehen konnte. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
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Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG