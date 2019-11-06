Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9: Verletzte Seele
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der 91-jährige Antiquitätenhändler André Draulants wurde in seinem Geschäft mit einem südafrikanischen Löwenspeer getötet. Da der Safe ausgeräumt ist und teure japanische Vasen fehlen, deutet die Spurenlage auf Raubmord hin. Draulants' langjähriger Mitarbeiter Leon Raes, der den Toten frühmorgens auffand, erzählt der Polizei aber von einem geheimnisvollen Gemälde, das nur Draulants kannte und über Jahrzehnte in seinem Safe aufbewahrte. Nun ist auch das Kunstwerk spurlos verschwunden. Hat der Täter es zufällig bei seinem Einbruch entdeckt oder handelt es sich doch um eine Beziehungstat, die gezielt wegen des Gemäldes verübt wurde? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG