Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio
Es ist ein absolutes Rekordprojekt, das es so noch nie im Miniatur Wunderland gegeben hat. Die neue Welt "Rio de Janeiro" setzt neue Maßstäbe und ist für die Verantwortlichen der beliebtesten Touristenattraktion Deutschlands einzigartig. Um Rio und weitere neue Welten bauen zu können, haben die Köpfe des Miniatur Wunderlandes, Frederik und Gerrit Braun, für eine Million Euro eine Glasbrücke in der Speicherstadt errichten lassen, die die alte mit der neuen Miniaturwelt verbindet.
