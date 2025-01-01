Counterpart
2 StaffelnAb 16
Mehr als drei Jahrzehnte ist Howard Silk bereits für die UN tätig. Weder sein Bürojob noch sein Privatleben bestechen durch Spannung. Howard ist nicht einmal bewusst, was die tatsächliche Aufgabe seiner Abteilung ist. Erst ein Zufall bringt ihn der unglaublichen Wahrheit auf die Spur: Es gibt eine Parallelwelt, in der jeder Mensch noch einmal existiert. Silks Counterpart aus ebendieser Dimension nennt sich Prime, und dessen Alltag ähnelt Howards nicht im Geringsten.
