Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Cover Up

sixxStaffel 1Folge 4vom 11.01.2017
Joyn Plus
Auf der Suche nach den Großen

Auf der Suche nach den GroßenJetzt ohne Werbung streamen

Cover Up

Folge 4: Auf der Suche nach den Großen

26 Min.Folge vom 11.01.2017Ab 12

Welches Pfusch-Tattoo ist das schlimmste? Was sind die Geschichten hinter den Jugendsünden? Und schafft es der Profi, das alte Tattoo mit einem neuen Meisterwerk vollständig zu verdecken? Bildrechte:sixx/Wagner,Tom

Alle Staffeln im Überblick

Cover Up
sixx

Cover Up

Alle 3 Staffeln und Folgen