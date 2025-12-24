Criminal Minds: Evolution
Folge 10: Rettet die Kinder!
52 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Jade und ihr Komplize Pete entführen Emily und halten sie an einem unbekannten Ort gefangen. Dabei stellt sich heraus, dass Pete noch eine Rechnung mit Emily zu begleichen hat. Offenbar gibt er ihr die Schuld am Tod seines Bruders. Während Rossi und sein Team fieberhaft nach Emily suchen, ahnen die Agents nicht, dass sie in eine gefährliche Falle tappen.
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
12
